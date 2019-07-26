Перис Хилтон хочет купить курорт на Закарпатье - СМИ

Американская актриса и наследница самой большой в мире сети отелей планирует провести в Украине конкурс красоты мирового масштаба.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на собственные источники.

Команда Перис Хилтон уже несколько недель ведет диалог о покупке украинского комплекса "Деренивская Купиль", который находится в предгорье Карпат в 20 километрах от Ужгорода.

Стороны близки к компромиссу, но пока что обсуждают детали сделки. Ожидается, что она должна быть закрыта к концу лета. А в будущем году с подачи Перис "Деренивская Купиль" должна принять один из самых популярных международных конкурсов красоты.

По информации издания, впервые об этом курорте американская актриса и модель узнала весной прошлого года, когда выступала на открытии отеля во Львове.

Во Львов Хилтон прилетала вместе со своим бойфрендом Крисом Зилка, дедушка которого родился в Украине. Тогда и возникла идея об инвестировании в украинскую индустрию развлечений. В ноябре 2018 года Перис рассталась с Крисом. Но не с идеей покупки комплекса.

"Деренивская Купиль" находится в урочище Деренивка и предлагает гостям 130 современных номеров в гостинично-оздоровительном комплексе "Ирис" с аква-зоной, развлекательным центром и SPA-комплексом "Серебряные Термы".

Фишка комплекса – дендропарк с коллекцией в 5 тысяч насаждений и целебная вода (рядом открыт одноименный завод минеральных вод).