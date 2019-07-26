Нацбанк будет продавать разменные и оборотные монеты
НБУ с 29 июля начнет реализацию наборов с разменных и оборотных монет.
Об этом сообщается на сайте банка.
"Национальный банк с 29 июля 2019 года начинает реализацию наборов с разменных и оборотных монет номиналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривна (в каждом ролике по 50 монет), которые упакованы в термоусадочную пленку с бумажной этикеткой. Набор укомплектован монетами предыдущих годов выпуска", - говорится в сообщении.
Ориентировочная цена набора - 276 грн. Реализация наборов монет будет осуществляться по предварительному заказу.
Напомним:
Монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут выведены из обращения с 1 октября 2019 года.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua