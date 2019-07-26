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Нацбанк будет продавать разменные и оборотные монеты

Пятница, 26 июля 2019, 14:32

НБУ с 29 июля начнет реализацию наборов с разменных и оборотных монет.

Об этом сообщается на сайте банка.

"Национальный банк с 29 июля 2019 года начинает реализацию наборов с разменных и оборотных монет номиналами 1, 2, 5, 10, 25, 50 копеек и 1 гривна (в каждом ролике по 50 монет), которые упакованы в термоусадочную пленку с бумажной этикеткой. Набор укомплектован монетами предыдущих годов выпуска", - говорится в сообщении.

Ориентировочная цена набора - 276 грн. Реализация наборов монет будет осуществляться по предварительному заказу.

Напомним:

Монеты 1, 2 и 5 копеек перестанут быть платежным средством в Украине и будут выведены из обращения с 1 октября 2019 года.

Экономическая правда

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Нацбанк деньги

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