На Волыни полиция разоблачила служащих УЗ, которые воровали топливо с тепловозов

Нацполиция разоблачила группу служащих структурного подразделения регионального филиала "Львовская железная дорога", которые разворовывали топливо с тепловозов.

Об этом сообщается на сайте Национальной полиции.

"Группа служащих структурного подразделения регионального филиала "Львовская железная дорога" организовала "схему" хищения горюче-смазочных материалов для тепловозов. В состав группы входили машинисты, их помощники и сборщики поездов пункта обслуживания грузовых вагонов, а также гражданин, который занимался скупкой краденого горючего", - говорится в сообщении.

Отмечается, что машинисты создавали все необходимые условия для слива дизельного топлива с тепловозов, а их помощники с помощью специального оборудования открывали

дизельные баки и сливали топливо в специально подготовленные полиэтиленовые пакеты.

"В предварительно обусловленных местах машинисты останавливали тепловозы, где похищенное топливо перегружали в транспортные средства и перевозили в подпольные АЗС. Действовали в ночное время два-три раза в неделю, каждый раз сливали более 500 литров нефтепродуктов.

Похищенное дизтопливо в дальнейшем реализовывалось на подпольных автозаправочных станциях по ценам значительно ниже рыночных. Полицейские задержали трех правонарушителей во время очередной кражи горючего", - заявили в полиции.

Правоохранители проводят 26 санкционированных обысков по месту жительства всех участников преступной группы и по месту их работы.

По предварительным данным, сумма причиненного ущерба составляет более миллиона гривен.

Экономическая правда