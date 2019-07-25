В Приватбанке отреагировали на решение суда в споре с держателями евробондов

В Приватбанке официально подтвердили, что Лондонский арбитраж действительно принял частичное решение по евробондам, но оно пока не накладывает на банк обязательств по выплатам кредиторам.

Об этом говорится в официальном комментарии юристов банка, передает LIGA.net.

"Окончательное решение зависит от выяснения судом других аспектов дела. Также нужно дождаться завершения процесса, который определит держателей еврооблигаций, которые будут иметь право на получение выплат", - заявили в Приватбанке.

"Развязку этого дела в финучреждении ожидают увидеть осенью", - сообщил источник издания в топ-менеджменте банка.

Напомним:

Лондонский международный арбитражный суд в споре об оплате выпущенных Приватбанком до национализации еврооблигаций на сумму около 335 миллионов долларов принял решение в пользу владельцев таких облигаций, но установил ряд ограничений.

Держатели евробондов на 175 млн долларов с погашением 28 февраля 2018 года и на 200 млн долларов с погашением 23 января 2018 года инициировали разбирательство в Лондонском арбитражном суде.

Как сообщалось, в рамках национализации "Приватбанка" его обязательства перед специально созданной британской компанией - эмитентом еврооблигаций - подлежали процедуре bail-in и были обменены на акции дополнительной эмиссии банка.

В начале октября 2017 года Приватбанк сменил доверителя (трасти) по упомянутым еврооблигациям. Новым доверителем выступает Madison Pacific Trust Limited вместо Deutsche Trustee Company Limited (Великобритания).