Facebook заплатит рекордные 5 миллиардов долларов штрафа за утечку данных
Компания Facebook согласилась выплатить Федеральной торговой комиссии США штраф в размере 5 миллиардов долларов для урегулирования претензий, касающихся ненадлежащего использования личных данных пользователей соцсети.
Об этом сообщает The Wall Street Journal.
"Наказание в размере 5 млрд долларов против Facebook является крупнейшим штрафом, когда-либо наложенным на любую компанию за нарушение конфиденциальности потребителей.
"Это одно из крупнейших наказаний, которые когда-либо оценивались правительством США за любое нарушение", - заявили в Федеральной торговой комиссии.
Соглашение с комиссией требует от Facebook не использовать номера телефонов пользователей, которые указываются ними в целях безопасности, для рекламы.
Компании также придется регулярно проверять новые практики на соответствие жестким требованиям, при этом гендиректор и основатель Facebook Марк Цукерберг будет лично отвечать за достоверность этих проверок.
Кроме того, регулятор обязал Facebook сообщать ему обо всех инцидентах, которые могли поставить под угрозу данные 500 и более пользователей и предоставлять соответствующие документы в течение 30 дней.
Еще 100 миллионов долларов Facebook выплатит для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая считала, что компания вводила в заблуждение пользователей о рисках ненадлежащего использования их данных.
Компания не признала обвинения комиссии, но и не отвергла их.
Напомним:
Федеральная торговая комиссия США начала расследование против Facebook в марте 2018 года, после того, как стало известно, что британская консалтинговая компания Cambridge Analytica собрала сведения о 87 миллионов пользователей без их разрешения.
Экономическая правда
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua