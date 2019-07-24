Facebook заплатит рекордные 5 миллиардов долларов штрафа за утечку данных

Компания Facebook согласилась выплатить Федеральной торговой комиссии США штраф в размере 5 миллиардов долларов для урегулирования претензий, касающихся ненадлежащего использования личных данных пользователей соцсети.

Об этом сообщает The Wall Street Journal.

"Наказание в размере 5 млрд долларов против Facebook является крупнейшим штрафом, когда-либо наложенным на любую компанию за нарушение конфиденциальности потребителей.

"Это одно из крупнейших наказаний, которые когда-либо оценивались правительством США за любое нарушение", - заявили в Федеральной торговой комиссии.

Соглашение с комиссией требует от Facebook не использовать номера телефонов пользователей, которые указываются ними в целях безопасности, для рекламы.

Компании также придется регулярно проверять новые практики на соответствие жестким требованиям, при этом гендиректор и основатель Facebook Марк Цукерберг будет лично отвечать за достоверность этих проверок.

Кроме того, регулятор обязал Facebook сообщать ему обо всех инцидентах, которые могли поставить под угрозу данные 500 и более пользователей и предоставлять соответствующие документы в течение 30 дней.

Еще 100 миллионов долларов Facebook выплатит для урегулирования претензий Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая считала, что компания вводила в заблуждение пользователей о рисках ненадлежащего использования их данных.

Компания не признала обвинения комиссии, но и не отвергла их.

Напомним:

Федеральная торговая комиссия США начала расследование против Facebook в марте 2018 года, после того, как стало известно, что британская консалтинговая компания Cambridge Analytica собрала сведения о 87 миллионов пользователей без их разрешения.

Экономическая правда