Офис президента: обыски в "ArcelorMittal Кривой Рог" - правомерны

Заместитель главы Офиса президента Украины Руслан Рябошапка отмечает, что обыски на "ArcelorMittal Кривой Рог" законны и оправданны.

Об этом он сообщил журналистам 24 июля, передает "Интерфакс-Украина".



"По ArcelorMittal, насколько я понимаю, там абсолютно оправданное решение и абсолютно законное", - сказал Рябошапка, комментируя эту ситуацию.

Вместе с тем, он подчеркнул, что этот вопрос следует адресовать и. о. главы СБУ Ивану Баканову.

Напомним:

20 июля сотрудники СБУ провели обыски на ПАО "ArcelorMittal Кривой Рог".

Они также заблокировали проект ввода в действие машины непрерывного литья заготовок №3, стоимость которого вместе с уже проходящей горячие испытания МНЛЗ №2 составляет 140-150 млн долл.

Вместе с тем, секретарь СНБО Александр Данилюк на своей странице в Facebook, комментируя обыски на "АрселорМиттал", назвал их "тревожным вызовом".

Непосредственно перед этим президент Владимир Зеленский раскритиковал предприятие за вред экологической ситуации в регионе и призвал оказать финансовую поддержку пострадавшим из-за вредных выбросов лицам.

17 июля СБУ возбудила уголовное дело в отношении предприятия по ст. 441 УК - "экоцид", предполагающей лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

22 июля и. о. главы СБУ Баканов обвинил менеджмент "ArcelorMittal Кривой Рог" в халатном использовании инвестиций Лакшми Миттала.

"ArcelorMittal Кривой Рог" отрицает обвинения в свой адрес со стороны СБУ и заявляет об убытках в 1 млн долл по итогам этого месяца из-за вынужденной остановки пуско-наладочных работ на машине непрерывного литья заготовок №3 после обыска СБУ 20 июля.