Все разделы
Укр / Рус

2/3 Киева может остаться без воды из-за строительства

Среда, 24 июля 2019, 10:35
 

На месте водозаборов Деснянской водопроводной станции началась подготовка к строительству. Это может повлечь за собой прекращение 65% водоснабжения столицы.

Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".

"Участок, который сейчас ограждается бетонным забором, находится непосредственно на водоводах, транспортирующих воду с водозаборного ковша на очистные сооружения водопроводной станции", - говорится в сообщении.

 

По данным "Киевводоканала", Деснянская водопроводная станция обеспечивает 65% питьевой воды Киева.

"Повреждение водоводов или создание проблем в работе водозаборного ковша могут лишить большей части города питьевой воды", - заявили в компании.

 

"Киевводоканал" обратится в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств, при которых стала возможна подготовка к строительству.

Напоминаем:

Деснянский водозаборный ковш находится за пределами административных границ Киева на берегу реки Десна.

Экономическая правда

Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"

Киевводоканал вода строительство Киев

powered by lun.ua
Материалы по теме
Субсидии наличкой: треть получателей не рассчитались с "Киевводоканалом" 4 апреля 2019, 14:57
Может ли Киевводоканал напоить водой жителей пригорода 22 марта 2019, 08:04
Объявлен международный тендер на реконструкцию Бортнической станции аэрации 17 марта 2019, 10:05
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте
Подпишитесь на наши уведомления!