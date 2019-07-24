2/3 Киева может остаться без воды из-за строительства
На месте водозаборов Деснянской водопроводной станции началась подготовка к строительству. Это может повлечь за собой прекращение 65% водоснабжения столицы.
Об этом сообщает пресс-служба "Киевводоканала".
"Участок, который сейчас ограждается бетонным забором, находится непосредственно на водоводах, транспортирующих воду с водозаборного ковша на очистные сооружения водопроводной станции", - говорится в сообщении.
По данным "Киевводоканала", Деснянская водопроводная станция обеспечивает 65% питьевой воды Киева.
"Повреждение водоводов или создание проблем в работе водозаборного ковша могут лишить большей части города питьевой воды", - заявили в компании.
"Киевводоканал" обратится в правоохранительные органы для выяснения обстоятельств, при которых стала возможна подготовка к строительству.
Напоминаем:
Деснянский водозаборный ковш находится за пределами административных границ Киева на берегу реки Десна.
Экономическая правда
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