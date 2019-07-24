В июне в Украине ухудшился один из основных экономических показателей
Объемы промышленного производства в июне 2019 года по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года сократились на 2,3%.
Об этом сообщается в данных Государственной службы статистики.
За январь-июнь 2019 года промпроизводство выросло на 0,5%.
За первые шесть месяцев в добывающей промышленности и разработке карьеров рост составил 3%, в перерабатывающей промышленности — падение на 0,1%, в поставке электроэнергии, газа, пара и кондиционированного воздуха — падение на 1,5%.
Напоминаем:
В марте 2019 года объемы промышленного производства выросли на 2,1% - впервые за четыре месяца.
В апреле рост ускорился до 5,2%, однако в мае замедлился до 1,6%.
Промышленное производство в Украине падало четыре года подряд: в 2012 году - на 0,7%, в 2013 году - на 4,3%, в 2014 году - на 10,1%, в 2015 году - на 13%.
В 2016 году рост возобновился, и за год объемы выросли на 2,8%.
В 2017 году рост составил 0,4%, в 2018 году - 1,6%.
Экономическая правда
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