"Нафтогаз" представил новую стратегию добычи газа в Украине

Стратегия 20/20, которая предусматривает увеличение добычи газа к 2020 году до 20 миллиардов кубометров в год, нереализуема.

Об этом заявил руководитель газового дивизиона НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Фаворов на презентации новой стратегии "Укргазвыдобування", передает liga.net.

По его словам, стратегия предусматривала, что к 2020 году потребление в стране сократится с 32 до 27 млрд кубов.

"Наши месторождения – это выжатый лимон. Мы бурили новые месторождения, но у нас естественное падение добычи на 1,5 млрд кубов газа в год, поскольку 75% наших месторождений истощены на 87%", - сказал глава газового дивизиона "Нафтогаза".

Он утверждает, что сейчас УГВ добывала бы порядка 11-11,5 млрд кубометров газа в год, если бы не бурила новые месторождения и не инвестировала в модернизацию инфраструктуры компании. На это, по его словам, были потрачены 40 млрд грн.

"Нам не интересны кубометры. Нам нужно уменьшить риски при бурении новых месторождений и увеличить вероятность успешного бурения. Так мы не увеличим добычу, но увеличим прибыльность компании", - сказал Фаворов, добавив, что новая стратегия утверждена набсоветом Нафтогаза.

Новая стратегия "Укргазвыдобування" предусматривает:

поддержку базовой добычи газа, развитие существующей инфраструктуры и работу с наиболее эффективными скважинами;

ограничение бурения выбором только лучших скважин-кандидатов, где компания будет уверена в возврате инвестиций;

внедрение диджитализации на месторождениях и обновление ИТ-инфраструктуры системы добычи для оптимизации затрат;

увеличение добычи жидких углеводородов;

привлечение мировых отраслевых компаний к сотрудничеству на истощенных нетрадиционных или крупных месторождениях: контракты по увеличению добычи (PEC), соглашения о разделе продукции (PSA).

По данным Нафтогаза, за 2018 год в Украине было добыто 21 млрд кубов газа, что на 500 млн больше (+2%), чем в предыдущем году. Из них "Укргазвыдобування" добыла 15,5 млрд кубов или 73,8% от общего объема добычи в Украине.