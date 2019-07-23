НАБУ обвиняет Луценко в необоснованном изменении подследственности дела "Ощадбанка"

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура выступают против смены подследственности дела о завладении 20 миллионами долларов государственного "Ощадбанка", которое генеральный прокурор Юрий Луценко передал Национальной полиции.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

"Изменение подследственности по делу о завладения 20 млн долл государственного "Ощадбанка", в рамках которого детективы НАБУ и прокуроры САП сообщили о подозрении 12 лицам, недопустима и прямо нарушает требования УПК Украины", - говорится в заявлении.

"Соответствующее решение по непонятным основаниям без истребования и изучения материалов уголовного производства, генеральный прокурор принял 19 июля 2019 года", - сказано в заявлении.

Национальное антикоррупционное бюро отмечает, в соответствии с действующим законодательством это преступление может расследовать исключительно Нацбюро, следовательно, генеральный прокурор принял решение вопреки закону.

"Такое решение генерального прокурора ставит под угрозу возможность привлечения должностных лиц к уголовной ответственности. Даже в случае, если Нацполиция завершит расследование, суд может вернуть обвинительный акт прокурору как такой, что не отвечает требованиям УПК об определении подследственности", - сказано в заявлении.

В Нацбюро призывают генпрокурора Луценко вернуть уголовное производство детективам НАБУ для привлечения к ответственности виновных.

"НАБУ и САП призывают Юрия Луценко как можно скорее принять процессуальное решение, которым вернуть уголовное производство детективам и определить подследственность за НАБУ, как это и предусмотрено законодательством", - сказано в заявлении.

Напоминаем:

В рамках следствия детективы Национального антикоррупционного бюро получили заключение Государственной аудиторской службы, которым установлено отсутствие нарушений со стороны банка по операциям, являющимся предметом досудебного расследования, которые привели к нанесению материального ущерба банку.

В рамках досудебного расследования НАБУ задержало 10 человек, которым сообщили о подозрении в завладении средствами банка. Среди них должностные лица "Креатива", сын Березкина и двое сотрудников банка.

По данным САП, досудебным следствием установлено, что в течение сентября 2013 года - января 2014 года бенефициарные владельцы группы "Креатив", действуя по предварительному сговору со служебными лицами ряда других обществ, завладели денежными средствами, полученными в Ощадбанке по договору кредитной линии в сумме 20 млн долларов (на момент совершения преступления - 160 млн грн).

Договор был заключен в нарушение требований кредитной политики Ощадбанка и никогда не был обеспечен залогом имущественных прав, поскольку имеющееся обеспечение позволяло выдать кредит на сумму не больше 7 млн долларов (или 56 млн грн).

В январе 2014 года указанные кредитные средства были присвоены и выведены из этого общества бывшими на тот момент бенефициарами группы "Креатив" на счета компаний-нерезидентов (Белиз, Швейцария) под видом выполнения контрактов на поставки тропического масла, чего в действительности не было.

В дальнейшем за счет указанных средств бенефициары "Креатива" приобрели на подконтрольную им компанию-нерезидента корпоративные права одного из предприятий, а часть средств была использована на собственные потребности.

Экономическая правда