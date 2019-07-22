Volvo отзывает сотни тысяч автомобилей из-за дефекта
Из-за дефекта в двигателе, который может привести к его возгоранию, Volvo отзывает 500 тысяч автомобилей.
Об этом сообщает NOS.
"Volvo отзывает 37 тысяч автомобилей в Нидерландах из-за дефекта двигателя. По словам шведского автопроизводителя, этот недостаток может привести к возгоранию двигателя. В целом по всему миру отозвано около полумиллиона автомобилей", - говорится в сообщении.
Представитель Volvo в Нидерландах отметил, что нет никаких данных об инцидентах, связанных с этим недостатком.
По его словам, владельцы автомобилей Volvo в скором времени получат письма с информацией о возможных рисках.
"Мы хотим, чтобы наши клиенты чувствовали себя в безопасности", - отметил представитель Volvo.
Как уточняется, будут отозваны автомобили, выпущенные с 2014-го до 2019 года, в частности, V40, V60, V70, S80, XC60 и XC90.
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