Крупный застройщик заявляет об аресте счетов своего завода

Районный суд Черкасс арестовал счета предприятия строительной группы "Ковальская" – "Бетон Комплекс" — по представлению Службы безопасности и Генеральной прокуратуры.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы группы.

По словам представителей "Ковальской", арест счетов может привести к остановке предприятия.

"17 июля в "Альфа-Банк" и "Укрсиббанк", с которыми сотрудничает Группа "Ковальская", поступило постановление Сосновского районного суда г. Черкассы, в котором говорится о том, что ООО "Бетон Комплекс" имеет признаки фиктивности и действует вне правового поля", - заявили в пресс-службе.

"Постановлением наложен арест на средства, находящиеся на счетах вышеуказанных банковских учреждений и остановлены расходные операции по таким счетам", – сказано в сообщении.

В то же время в компании заявляют, что предприятие является одним из девяти производств бренда "Бетон от Ковальской" и одним из лидеров производства конструктивного железобетона в Украине.

"Требование об аресте средств базируется на утверждении следователя Главного следственного управления СБУ, что, якобы, предприятие не имеет никаких производственных мощностей, собственного имущества, трудоустроен в нем только один человек, любые офисные или складские помещения не арендуются. В то же время, на предприятии работает более 700 человек", – подчеркивается в сообщении.

Кроме того, завод имеет собственную логистическую систему с большим парком специального транспорта.

"Киевляне и жители других городов Украины постоянно видят бетономешалки, автоцистерны, тягачи и т.д. с логотипом "Бетон от Ковальской". Это крупное предприятие", – отмечают в компании.

Так, указанный завод в 2018 году уплатил 99 млн грн налогов, а за 6 месяцев текущего года – 64 млн грн.

В связи с этим группа "Ковальская" обратилась к президенту и главе СБУ с требованием разобраться в ситуации и снять арест со счетов.

Напоминаем:

Производственные мощности предприятия в год составляют 78 тыс куб м железобетона и 155 тыс куб м тротуарной плитки в год.

Промышленно-строительная группа "Ковальская" является ведущим производителем строительных материалов, девелопером и застройщиком Украины.

Группа объединяет 9 заводов-производителей строительных материалов, которые известны в Украине под брендами "Бетон от Ковальской", "Авеню", Siltek, "Ковальская Гранит".

Экономическая правда