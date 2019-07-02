Страны G20 не будут предоставлять политические убежища обвиняемым в коррупции

Лидеры стран G20 обязались не предоставлять политическое убежище обвиняемым в коррупционных преступлениях.

Соответствующую декларацию подписали на саммите в Осаке, документ бнародован на официальном сайте G20.

Президенты стран договорились так же поступать и с активами тех, кого преследуют по коррупционным обвинениям. Они пообещали "теснее сотрудничать по возвращению активов".

Страны G20 планируют "быть личным примером", эффективно выполняя нормы антикоррупционной конвенции ООН. Кроме этого, лидеры согласовали, что в каждой стране "Большой двадцатки" как можно быстрее должен вступить в силу закон, который предусматривает криминализацию подкупа иностранных граждан и чиновников.

Страны также договорились стремиться к свободной и честной торговли, для чего, в частности, нужна реформа Всемирной торговой организации.

Саммит G20 прошел в Осаке 28-29 июня. В G20 входят Россия, США, Евросоюз, Турция, Австралия, Аргентина, Бразилия, Великобритания, Германия, Индия, Индонезия, Италия, Канада, Китай, Мексика, Саудовская Аравия, Франция, Южная Корея, ЮАР, Япония.