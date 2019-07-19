Кандидаты в Раду причастны к 35 бизнес-группам и до сих пор торгуют с РФ - YouControl

Предприятия, связанные с кандидатами в нардепы от "Оппозиционной платформы "За жизнь", "Европейской солидарности", "Слуги народа" и "Батькивщины", в 2018 году продали в РФ товаров и услуг на 194 миллионов гривен и закупили оттуда на 122 миллионов гривен.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного эксперты аналитической системы YouControl.

Отмечается, что эксперты проанализировали первую десятку таких партий, как "Оппозиционная платформа "За жизнь", "Батькивщина", "Европейская солидарность", "Голос", "Сила и честь", и первые 30 кандидатов из списка "Слуги народа", "ведь рейтинги политсилы в 2-3 раза выше конкурентов, поэтому и количество депутатов, скорее всего, будет пропорционально в разы больше".

Подчеркивается, что кандидаты в нардепы, которые оказались в фокусе исследования, в целом связаны с почти с 1,8 тысяч компаний, половина из которых имеют точки пересечения со "Слугой народа".

За 2017 год выручка всех этих предприятий достигла 287,5 млрд грн.

"Будущие парламентарии не чурались торговли со страной-агрессором - РФ. Исключением стали лишь представители "Голоса" и "Силы и чести". А вот кандидаты от четырех других политсил в 2018 году продали в РФ товаров и услуг на 194 млн грн и закупили оттуда на 122 млн грн", - отмечают эксперты.

Больше всего на экспорте в РФ заработали компании, причастные к представителям "Оппозиционной платформы "За жизнь". За предыдущий год они заработали на этом 123 млн грн, что составляет 11% от всех их продаж за границу (это самый высокий показатель среди всех).

На импорт из РФ в 2018 году больше всего потратил бизнес "Европейской солидарности" - 56 млн грн.

Наибольшую долю РФ в импорте имеет "Батькивщина" - закупки связанного с ней бизнеса составили 8% от общего количества.

"Четверть от общего количества изученных компаний, связанных с будущими парламентариями, занимаются оптовой и розничной торговлей и ремонтом транспорта (автомобилей и мотоциклов).

Очевидно, эти отрасли имеют шанс получить самую мощную поддержку в следующем созыве Верховной Рады. Вид деятельности более двух сотен компаний, имеющих отношение к кандидатам - "Операции с недвижимым имуществом".

Еще по 138 предприятий из перечня представляют такие отрасли, как "Профессиональная, научная и техническая деятельность" и "Информация и телекоммуникации", - свидетельствуют результаты исследования.

Эксперты выделили топ-5 сфер, в которых будут заинтересованы парламентарии, согласно выручки связанных предприятий в прошлом: перерабатывающая промышленность, поставки электроэнергии, газа и кондиционированного воздуха, торговля и ремонт транспорта, транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность, информация и телекоммуникации.

Всего аналитики насчитали 35 финансово-промышленных групп, причастных к будущим нардепам.

Больше всего - 11 - их оказалось у кандидатов от "Слуги народа" ( "Приват", "Квартал 95", группа семьи Стефанчук, семьи Радуцкого т.д.). На втором месте - Оппозиционная платформа "За жизнь" с 9 влиятельными бизнес-группами (Юрия Бойко, Вадима Рабиновича, Виктора Медведчука, Нестора Шуфрича, семьи Левочкиных, братьев Козак и т.д.).

В "Батькивщины" - пять (группа Юлии Тимошенко, "Индустриальный союз Донбасса" Сергея Таруты, группа семьи Корж, Григория Немыри и "Европа" Валерия Дубиля).

По четыре в "Европейской солидарности" (группа Алексея Порошенко "Укрпроминвест", Андрея Парубия, Ирины Геращенко, "Украинская маркетинговая группа" Артура Герасимова) и "Силы и чести (группа семьи Смешко, Ирины Сисоенко, семьи Поживановых и "Агродар").

Меньше всего связей с ФПГ обнаружили в партии "Голос" - только "Группа семьи Вакарчук" и "Василь Кисиль и Партнеры".