"АрселорМиттал" жалуется на большие эконалоги и просит не нагнетать ситуацию в Кривом Роге

"АрселорМиттал Кривой Рог" не возражает против проверок экологической инспекции, и заинтересовано в снижении выбросов из-за возросших затрат по уплате экологического налога, однако просит "не нагнетать социальное напряжение в Кривом Роге".

Об этом сообщили в компании по результатам встречи руководителей "АрселорМиттал Кривой Рог" в Днепропетровской обладминистрации, на которой обсудили экологию в Кривом Роге.

На предприятии назвали манипуляцией заявления о том, что оно "годами не пускало контролирующие органы", и напомнили о проведенной инспекцией внеплановой проверки в апреле 2019 года.

Представители предприятия также напомнили, что решение экологических проблем региона – не сиюминутная задача, а планомерная реализация природоохранных мер, направленная на снижение воздействия на окружающую среду.

"Это касается как стратегических инвестиций по модернизации производства и перехода на лучшие в металлургии технологии, так и текущего поддержания эффективной работы очистных сооружений большого количества производственных агрегатов", - отметили в компании.

Исполняющий обязанности генерального директора "АрселорМиттал Кривой Рог" Александр Иванов подчеркнул, что предприятие само заинтересовано в снижении выбросов, поскольку это напрямую связано с возросшими затратами по уплате экологического налога.

В частности, с этого года ставка налога на выбросы углекислого газа выросла в 25 раз, отметили в компании.

Также в компании рассказали о разработке краткосрочного плана действий, которые позволят повысить эффективность работы оборудования. Более детальные предложения по уменьшению промышленной нагрузки предприятие обещает предоставить позже.

В то же время представители "АрселорМиттал Кривой Рог" попросили все актуальные вопросы по экологии решать в конструктивном рабочем режиме, "без нагнетания социального напряжения в Кривом Роге".

Во время встречи в обладминистрации переговоры о "финансовом извинении" – компенсации жителям Кривого Рога с онкозаболеваниями, возникшими из-за вреда, нанесенного предприятием экологии – не велись.

В компании еще раз подчеркнули, что в течение всего периода работы в Украине "неукоснительно выполняет взятые на себя обязательства согласно договору купли-продажи акций криворожского металлургического комбината, в том числе по природоохранным мероприятиям".

И добавили, что эксплуатация производственных агрегатов ведется в соответствии с утвержденными экологическими нормативами.

"Все природоохранные мероприятия обязательно проходили процедуру согласования и визирования, как минимум, на трех уровнях: города, области, Министерства экологии и природных ресурсов", - снова напомнили в компании.

Напомним:

13 июля президент Владимир Зеленский раскритиковал руководство металлургического гиганта за вред экологии. По его словам, за последние 5 лет в Кривом Роге в среднем появилось около 25 тыс. онкобольных людей.

В связи с этим Зеленский призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

17 июля СБУ возбудила дело против руководителей промпредприятия за нарушения норм экологической безопасности.

18 июля "АрселорМиттал Кривой Рог" прокомментировал открытое СБУ дело и намекнул на давление на бизнес.

Экономическая правда