Проведение выборов не повлияет на курс гривни - глава НБУ

Глава НБУ Яков Смолий заявил, что проведение парламентских выборов 21 июля не повлияет на курс гривни.

Об этом он сказал на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".

"Двойные выборы действительно несли в себе некоторые ожидания рисков на финансовых рынках, но это абсолютно никоим образом не повлияло на валютный курс.

Он как формировался благодаря спросу и предложения, так и продолжает делать это сейчас", - подчеркнул Смолий.

"Укрепление гривны было вызвано, прежде всего, факторами благоприятных условий для нашего экспорта, а также притоком средств иностранных инвесторов во внутренние государственные ценные бумаги, что привело к увеличению предложения валюты на рынке и, как следствие, к укреплению гривни", - добавил глава НБУ.