Проведение выборов не повлияет на курс гривни - глава НБУ
Глава НБУ Яков Смолий заявил, что проведение парламентских выборов 21 июля не повлияет на курс гривни.
Об этом он сказал на брифинге, передает "Интерфакс-Украина".
"Двойные выборы действительно несли в себе некоторые ожидания рисков на финансовых рынках, но это абсолютно никоим образом не повлияло на валютный курс.
Он как формировался благодаря спросу и предложения, так и продолжает делать это сейчас", - подчеркнул Смолий.
"Укрепление гривны было вызвано, прежде всего, факторами благоприятных условий для нашего экспорта, а также притоком средств иностранных инвесторов во внутренние государственные ценные бумаги, что привело к увеличению предложения валюты на рынке и, как следствие, к укреплению гривни", - добавил глава НБУ.
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