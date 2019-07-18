Финального текста постановления по спецпошлинах на российские товары с 1 августа не существует - Нефьодов

Руководитель Государственной таможенной службы Максим Нефьодов заявил, что финального текста постановления Кабмина о введении спецпошлин на российские товары с 1 августа до сих пор нет.

Об этом он сказал на встрече с представителями Европейской бизнес ассоциации, передает "Интерфакс-Украина".

По его словам, идет затяжная борьба в кулуарах.

"Есть лоббисты с разных сторон, которые растягивают этот текст на куски и пытаются что-то в него вписать или вычеркнуть. Финального текста, насколько мне известно, не существует", - подчеркнул Нефьодов.

Руководитель Государственной таможенной службы отказался раскрыть детали. "Все вопросы - к премьеру", - добавил он.

Напомним:

В мае Кабинет министров пополнил перечень российских товаров, запрещенных к ввозу в Украину.

Речь идет о запрете ввоза в Украину из России групп промышленных товаров, минеральных удобрений, сельскохозяйственной продукции, транспортных средств.

Специальная пошлина, введение которой также поддержало правительство, будет применяться с 1 августа 2019 года независимо от других видов пошлины.

Доходы бюджета от этой пошлины должны направляться в специальный фонд и тратиться на импортозамещение.

Размер пошлины будет иметь процентное отношение к стоимости товаров, импортируемых из России.