"АрселорМиттал Кривой Рог" прокомментировал открытое СБУ дело и намекнул на давление на бизнес

Криворожский горно-металлургический комбинат "АрселорМиттал Кривой Рог" прокомментировал открытое против него Службой безопасности дело из-за загрязнения окружающей среды, и заверил, что действует в соответствии с экологическими нормативами, а также намекнул на вероятное давление на бизнес в канун выборов.

Об этом говорится в пресс-релизе на сайте компании.

"Подчеркиваем, что работа наших производственных агрегатов ведется в соответствии с утвержденными экологическими нормативами, без превышения объема выбросов загрязняющих веществ, установленных государством", - говорится в заявлении компании.

Также в комбинате заявили, что пока не располагают официальной информацией о возбуждении уголовного дела, однако готовы посодействовать правоохранительным органам в расследовании.

Как подчеркнули в компании, вся разрешительная документация получена предприятием в установленном порядке.

"Все природоохранные мероприятия, которые были реализованы ранее, либо те, сроки выполнения которых были перенесены для всех предприятий ГМК Украины, обязательно проходили процедуру согласования и визирования, как минимум, на трех уровнях: города, области, Министерства экологии и природных ресурсов", - заявили в компании.

Также в "АрселорМиттал Кривой Рог" выразили удивление статьей, которую им вменяют.

"Насколько нам известно, до настоящего времени ни одно горно-металлургическое предприятие в Украине еще не обвиняли по статье 441, в "массовом уничтожении растительного или животного мира, отравлении атмосферы или водных ресурсов, а также совершении иных действий, способных вызвать экологическую катастрофу", - подчеркнули в компании.

И добавили, что "АрселорМиттал Кривой Рог" принципиально не отличается от других в отрасли по технологиям производства и степени воздействия на окружающую среду.

"Хотя наше предприятие принципиально не отличается от других в отрасли по технологиям производства железорудного концентрата, чугуна и стали, а также по степени воздействия на окружающую среду. А по ряду показателей "АрселорМиттал Кривой Рог" занимает более устойчивые позиции, что подтверждают национальные и международные рейтинги", - пояснили в компании.

Кроме того, в компании напомнили, что с момента покупки компанией "АрселорМиттал" криворожского металлургического комбината предприятие постоянно вкладывало вкладывали деньги в модернизацию производства.

"За 13 лет наши капитальные и операционные затраты составили 4,4 млрд долларов. Общие инвестиции компании "АрселорМиттал" в Украину превысили 9 млрд долларов", - пояснили в компании.

И добавили, что вложения в экологию за этот период достигли 6,1 млрд грн.

"За минувшие 13 лет – с 2006 года по 2018-й – выбросы в атмосферу были уменьшены на 48,3%, сбросы сточных вод – на 81%, размещение отходов – на 32,4%", - подчеркнули в предприятии.

В компании выразили надежду на беспристрастное расследование этого дела, и намекнули на возможно давление на бизнес в канун выборов.

"Мы надеемся, что повышенное внимание к нашему предприятию государственных органов власти, различных политических сил и возбуждение СБУ уголовного дела по редкой статье в канун выборов является случайным совпадением и не свидетельствует о целенаправленном воздействии и давлении на бизнес. Мы надеемся на беспристрастное расследование с учетом полной и достоверной информации, которую готовы предоставить правоохранительным органам", - резюмировали в компании.

ПАО "АрселорМиттал Кривой Рог" - крупнейшее горно-металлургическое предприятие Украины. На нем работает более 21 тыс. человек. Основной владелец предприятия - международная корпорация ArcelorMittal.

Напомним:

13 июля президент Владимир Зеленский раскритиковал руководство металлургического гиганта за вред экологии.

По его словам, за последние 5 лет в Кривом Роге в среднем появилось около 25 тыс. онкобольных людей.

В связи с этим Зеленский призвал оказать адресную финансовую поддержку тем людям, которые пострадали из-за вредных выбросов в атмосферу.

17 июля СБУ возбудила дело против руководителей промпредприятия за нарушения норм экологической безопасности.

Экономическая правда