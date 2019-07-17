Коломойский был готов отдать государству свою долю в "Укрнафте" - СМИ

Украинский олигарх Игорь Коломойский обсуждал с украинскими властями возможность получения неработающих кредитов "Приватбанка" в обмен на передачу банку своей доли в "Укрнафте".

Об этом пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Издание напоминает, что миноритарные акционеры "Укрнафты", связанные с Коломойским, требуют от Украины в Стокгольмском арбитраже 5,4 миллиарда долларов в качестве компенсации за потери, которые они якобы понесли из-за снижения в 2015 году кворума для проведения собрания акционеров.

"В прошлом году Коломойский почти достиг соглашения с правительством, согласившись прекратить разбирательства в Стокгольмском арбитраже и хотел передать свою 40-процентную долю в "Укрнафте" "Приватбанку" в обмен на неработающие кредиты банка, которые, по его словам, остаются ликвидными", - говорится в статье.

По информации источников издания, украинская власть отказалась от сделки, опасаясь идти на уступки олигарху перед президентскими выборами.

Напомним:

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны.

НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами "Приватбанка" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, – около 42% акций.

Экономическая правда