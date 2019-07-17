В Эстонии будут налагать большие штрафы на работодателей, эксплуатирующих украинцев

Министерство внутренних дел Эстонии разработало пакет законодательных поправок, направленных на борьбу с нечестными предприятиями, эксплуатирующими работников из третьих стран.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на ERR.

Согласно действующему законодательству, сейчас работодатель должен платить иностранному работнику зарплату не менее средней по стране - то есть как минимум 1310 евро в месяц.

Однако, по данным МВД, так делают далеко не все предприниматели. Происходят и другие нарушения, например, связанные с регистрацией работников.

Законодательные поправки, которые 17 июля были направлены на межведомственное согласование, предусматривают, что фирмы, которые не выполняют всех возложенных законом обязательств, со стороны государства ждут серьезные санкции. Максимальный размер штрафа - 64 000 евро.

Обещают власти и усилить контроль за предприятиями. В том числе и на стадии рассмотрения ходатайств о выдаче иностранным работникам разрешения на краткосрочную работу в Эстонии.

Если сейчас чиновники тратят на это 10 дней, то уже с 1 сентября, если поправки вступят в силу, данный срок увеличат до 15 дней. Изменение необходимо, чтобы чиновники могли более тщательно изучить ходатайство.

По состоянию на 15 июля в этом году право на краткосрочную работу в Эстонии получили 18 993 иностранца. Большинство разрешений (14 913) получили граждане Украины.

Европейская правда