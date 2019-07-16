Лишь 6% бухгалтеров уверены, что смогут отстоять свои права в конфликте с налоговой - опрос

Каждый второй бухгалтер имел конфликтные ситуации с представителями госорганов в течение последних трех лет, и только 6% бухгалтеров абсолютно уверены, что смогут отстоять свои права в случае разногласий с налоговыми органами.

Об этом свидетельствуют результаты второго всеукраинского опроса "Индекс легкости работы бухгалтеров", проведенного компанией "ЛИГА: ЗАКОН".

Отмечается, что опрос проходил с 12 июня по 15 июля и охватил 1587 бухгалтеров со всей Украины.

Опрошенные бухгалтеры считают, что первоочередными реформами в налоговой сфере должны стать: запрет изменений в Налоговый кодекс за год до начала бюджетного года (назвали 61,5% опрошенных) и внедрение персональной ответственности налоговиков за незаконные решения (45,6%).

"Второй пункт поддержали на 27,7% больше опрошенных, чем в прошлом году. Лишь 9% опрошенных положительно воспринимают изменения в налоговой сфере за последний год", - говорится в сообщении.

"В этом году мы видим тенденцию к росту количества жалоб на решения ГФС, а также рост количества судебных дел в налоговой сфере.

Бизнес все чаще отстаивает свои права в судебном порядке, не соглашаясь с толкованием действующего законодательства налоговыми органами или отдельными налоговиками", - заявила Ольга Таранова, директор направления бухгалтерских продуктов и сервисов компании "ЛИГА: ЗАКОН".

В ходе опроса бухгалтеры отметили, что больше всего времени уходит на поиск ответов на проблемные рабочие вопросы (71% опрошенных) и на работу с первичными документами (52,7%). Подготовка и представление отчетности - на третьем месте, ее отметили 33,7%.

Проблему постоянных изменений форм в процессе подготовки и представления отчетности в госорганы выделили 27,9% опрошенных. 25% - рассказали о дублировании информации для различных госорганов. По мнению бухгалтеров, лишними есть большинство статистических форм, а отчетность по ЕСВ и 1ДФ уже давно пора объединить.

Среди главных недостатков налоговой системы назвали постоянные изменения Налогового кодекса (57,1%), разночтения законодательных норм и недостаток обобщающих консультаций (52,7%).

13,5% опрошенных частично или полностью удовлетворены уровнем налогов в Украине, а 40,2% нейтрально воспринимают налоговую нагрузку.

Общий Индекс легкости работы бухгалтеров этого года составил 2,5 пункта, что свидетельствует об определенном улучшении восприятия налоговой политики в стране. В прошлом году Индекс составил 1,4 пункта.

Экономическая правда