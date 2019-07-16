В Украине может появится центр кибербезопасности в сфере телекоммуникаций
Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) предлагает создать при участии Интернет ассоциации Украины (ИнАУ) организационно-технический комплекс по вопросам кибербезопасности в сфере телекоммуникаций.
Такая инициатива содержится в письме Госспецсвязи к ИнАУ от 11 июля 2019 года, обнародованном на сайте ассоциации, передает "Интерфакс-Украины".
"Госспецсвязи подчеркивает необходимость создания отраслевых центров реагирования на киберугрозы (центров компетенции по кибербезопасности), предлагает рассмотреть вопрос создания при участии ИнАУ и ее членов организационно-технического комплекса по вопросам киберзащиты в сфере телекоммуникаций", - говорится в тексте письма.
При этом в первую очередь, по мнению Госспецсвязи, нужно создать отраслевой центр реагирования на киберугрозы, который станет отраслевой разветвленной платформой для обмена информацией в сфере киберзащиты.
Кроме того, служба предлагает ИнАУ рассмотреть вопрос о принятии мер по защите от киберугроз на объектах операторов (провайдеров) и других субъектов ведения хозяйства, которые выполняют функции точек обмена трафиком и предоставляют услуги DNS.
"Предлагаем организовать и провести рабочую встречу, чтобы обсудить дальнейшие возможные пути сотрудничества… Совместная реализация указанных проектов в рамках государственно-частного партнерства позволит эффективно решать вопросы киберзащиты в целом", - подчеркивают в Госспецсвязи.
Напомним:
19 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк возглавил Национальный координационный центр кибербезопасности.
Также напомним, что ранее Совет ЕС утвердил новый режим санкций в ответ на преступную кибердеятельность. Новые санкции могут быть направлены на тех, кто совершает эти виды кибердеятельности в любом месте, независимо от их национальности и местонахождения.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua