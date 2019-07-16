В Украине может появится центр кибербезопасности в сфере телекоммуникаций

Государственная служба специальной связи и защиты информации (Госспецсвязи) предлагает создать при участии Интернет ассоциации Украины (ИнАУ) организационно-технический комплекс по вопросам кибербезопасности в сфере телекоммуникаций.

Такая инициатива содержится в письме Госспецсвязи к ИнАУ от 11 июля 2019 года, обнародованном на сайте ассоциации, передает "Интерфакс-Украины".

"Госспецсвязи подчеркивает необходимость создания отраслевых центров реагирования на киберугрозы (центров компетенции по кибербезопасности), предлагает рассмотреть вопрос создания при участии ИнАУ и ее членов организационно-технического комплекса по вопросам киберзащиты в сфере телекоммуникаций", - говорится в тексте письма.



При этом в первую очередь, по мнению Госспецсвязи, нужно создать отраслевой центр реагирования на киберугрозы, который станет отраслевой разветвленной платформой для обмена информацией в сфере киберзащиты.

Кроме того, служба предлагает ИнАУ рассмотреть вопрос о принятии мер по защите от киберугроз на объектах операторов (провайдеров) и других субъектов ведения хозяйства, которые выполняют функции точек обмена трафиком и предоставляют услуги DNS.

"Предлагаем организовать и провести рабочую встречу, чтобы обсудить дальнейшие возможные пути сотрудничества… Совместная реализация указанных проектов в рамках государственно-частного партнерства позволит эффективно решать вопросы киберзащиты в целом", - подчеркивают в Госспецсвязи.

Напомним:

19 июня секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк возглавил Национальный координационный центр кибербезопасности.

Также напомним, что ранее Совет ЕС утвердил новый режим санкций в ответ на преступную кибердеятельность. Новые санкции могут быть направлены на тех, кто совершает эти виды кибердеятельности в любом месте, независимо от их национальности и местонахождения.