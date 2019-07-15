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Украина наращивает дефицит торговли товарами

Понедельник, 15 июля 2019, 19:55
 

Негативное сальдо внешней торговли Украины товарами в январе-мае 2019 года составило 2,634 миллиарда долларов, увеличившись на 27,4% по сравнению с январем-маем 2018 года. 

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики.

Экспорт товаров из Украины за указанный период вырос на 7,4% - до 20,895 млрд долларов, тогда как импорт - на 9,3% до 23,529 миллиарда долларов.

Госстат уточняет, что в мае 2019 года по сравнению с апрелем 2019 года сезонно скорректированный объем экспорта возрос на 5,4% – до 4,368 млрд долларов, тогда как импорт - на 4,3%, до 5,257 млрд долларов.

Сезонно скорректированное сальдо внешней торговли в мае также было негативным и составило 890 млн долларов, что на 1,1% выше показателя предыдущего месяца.

Коэффициент покрытия экспортом импорта составил 0,89 (в январе-мае 2018 года – 0,9).

Экономическая правда

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