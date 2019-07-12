Госгеонедрвыдал почти 300 спецразрешений на пользование недрами

Государственная служба геологии и недр по состоянию на 1 июля выдала 278 специальных разрешений на пользование недрами.

Об этом сообщается на сайте службы.

"В первом полугодии мы согласовали более 200 разрешительных документов. Для геологического изучения и опытно-промышленной разработки предоставлено - 60 бланков специальных разрешений, 218- выданные на добычу полезных ископаемых", - заявил председатель ГосгеонедрОлег Кирилюк.

Напомним, Госслужба геологии и недр за полгода деятельности перечислила в бюджет полмиллиарда гривень- это почти втрое больше запланированного показателя на этот год (200 млн грн).

Также напомним, что в начале марта Госгеонедрвпервые в Украине провела в системе ProZorro.Продажи электронные аукционы с нефтегазоносных площадей. Читайте больше обэпохальномсобытии в колонке: Как вернуть доверие рынка к распределению недр.

Экономическая правда