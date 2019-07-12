Около 80% столичных многоэтажек требуют ремонта - КГГА

Уже в этом году в Киеве начнется паспортизация жилья, благодаря чему жители столичных домов смогут узнать о состоянии своего жилья, большая часть которого требует ремонта.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

На сегодняшний день почти половина жилых домов в стране имеют неудовлетворительное физическое состояние. И паспортизация таких домов, определения их "слабых мест", объемов средств на ремонт является очень важным моментом, отметили в пресс-службе.

Так, в столице Украины паспортизация жилья стартует в этом году. Это позволит оценить состояние жилья и его рыночную стоимость.

"Квартира как объект недвижимости - это наш капитал, она имеет свою рыночную стоимость, и от того, в каком состоянии дом, зависит рыночная стоимость нашей квартиры", - пояснила столичная власть.

А без достоверной информации о состоянии дома владельцы квартир не могут принимать объективных решений, подчеркнули в мэрии.

Также отмечается, что паспортизация должно происходить "с использованием современных подходов", а "вместо кучи бумаги должна работать "удобная электронная платформа с Web-доступом для каждого киевлянина".

"Тогда каждый владелец паспортизованных жилья сможет узнать о состоянии дома, его специфику, экономические характеристики, и, с учетом этого, домовые общины смогут принимать определенные решения о создании ОСМД, проведении капремонтов дома, модернизации, энергоэффективности", - объяснили в КГГА.

Также в пресс-службе рассказали, что сейчас около 80% столичных многоэтажек нуждаются в ремонте.

"Не латкового или на отдельном участке, а комплексного капитального ремонта. Ориентировочная сумма необходимых средств – 10 млрд гривень", - отмечается в сообщении.

Также в городской госадминистрации подчеркнули, что это - колоссальные расходы для городского бюджета.

"В финансировании должны быть объединены усилия государства, муниципалитета и домовой общины, то есть владельцев квартир, и только тогда возможно обеспечить колоссальную потребность в ремонтах, которая сегодня есть", - подчеркнули в КГГА.

С этой целью была создана рабочая группа, которая должна разработать рекомендации с действующим законодательством совместно с Министерством регионального развития, строительства и ЖКХ. Это позволит сделать вопрос ремонтов жилых домов приоритетным в государственной политике, резюмировали в столичной мэрии.

Как сообщалось, на сегодняшний день государство создало для людей законодательное поле, в котором владельцы многоквартирных домов могут объединяться для того, чтобы навести порядок в своих домах. То есть монополии в сфере управления многоквартирными домами больше не существует.

О том, как создать инициативную группу и выбрать управляющего читайте в колонке: Пора осознавать себя собственниками жилья.

Экономическая правда