Украина собрала более 15 миллионов тонн зерна

По состоянию на 12 июля украинские сельхозпроизводители провели уборку ранних зерновых и зернобобовых культур на 4,5 миллиона гектарах земли (46% к прогнозу) и намолотили 15,2 миллионов тонн зерна.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства аграрной политики и продовольствия на своем сайте.

Сообщается, что пшеницы собрано 10,2 млн тонн с площади 2,9 млн га (44% от прогноза).

Ячменя собрали 4,5 млн тонн с площади 1,4 млн га (55% от прогноза).

Гороха - 480 тыс. тонн с площади 216 тыс. га (75% от прогноза).

Меньше всего собрали ржи - 8 тыс. тонн с площади 3 тыс. га, или 3% от прогноза, и овса – 3 тыс. тонн с площади 1 тыс. га (1% от прогноза).

Озимый рапс обмолочен на площади 767 тыс. га (59% от прогноза), при урожайности 22,2 ц/га (в 2018 году – 24,8 ц/га), которого намолочено 1,7 млн тонн.

Напомним, в конце года Украина собрала рекордный урожай зерновых - около 70,1 миллиона тонн против 62 миллиона тонн в 2017 году.

Экономическая правда