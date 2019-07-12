В компании "Филип Моррис" отреагировали на обыски в ГФС

Производитель табачной продукции "Филип Моррис Украина" подчеркивает, что подписание и исполнение мирового соглашения между компанией и ГФС полностью соответствует законодательству Украины и ее международным обязательствам.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Подписание и исполнение мирового соглашения полностью соответствует законодательству Украины, а также международным обязательствам Украины в рамках международных соглашений о защите инвестиций между Украиной и США, а также Украиной и Швейцарской Конфедерацией.

В январе 2018 года компании Филип Моррис подали уведомление о существовании инвестиционного спора в соответствии с указанными выше международными соглашениями.

5 декабря 2018 года Кабинет Министров Украины принял распоряжение "О подписании Мирового соглашения между компаниями "Филипп Моррис Интернэшнл Инк." (США), "Филипп Моррис Глобал Брэндс Инк." (США), "Филипп Моррис Брэндс Сарл" (Швейцария), ЧАО "Филипп Моррис Украина" (Украина) и государством Украина", которым согласовал проект мирового соглашения", - подчеркнули в компании.

В "Фиилип Моррис" напоминают, что 31 января 2019 года и.о. председателя ДФС Александр Влаосв подписал мировое соглашение, а 12 апреля 2019 года судебное дело об обжаловании налоговых уведомлений-решений было закрыто.

"Мировое соглашение продемонстрировала готовность правительства и ГФС способствовать улучшению бизнес-климата в Украине", - заявила Наталья Бондаренко, директор по внешним связям ЧАО "Филип Моррис Украина".

Напомним:

ГБР проволило обыски в Государственной фискальной службе.

Сообщалось, что следственные действия связаны с изъятием документов, связанных с подписанием мирового соглашения между компанией "Филип Моррис" (производитель табачной продукции) и Украиной.

В 2015 году "Филип Моррис Украина" начала применять специальный таможенный режим переработки на таможенной территории Украины для дальнейшего экспорта продукции.

Для этого компания получила соответствующее разрешение от Харьковской таможни ГФС.

В рамках этого режима "Филип Моррис Украина" получила право на условное освобождение от украинской ввозной пошлины и других налогов на импорт материалов для переработки компанией сырья, продукция из которой подлежала реэкспорту.

Общая стоимость готовой продукции, которая была произведена и экспортирована в режиме переработки на таможенной территории Украины в течение апреля 2015 – марта 2016 года, составила 87 млн евро.

В марте 2016 года, когда срок действия разрешения на применение таможенного режима переработки почти истек, Главное управление Государственной фискальной службы в Харьковской области инициировало налоговую проверку с целью поставить под сомнение правомерность применения режима к операциям, осуществленных "Филип Моррис Украина" в режиме переработки.

По результатам проверки компания получила налоговые уведомления-решения на общую сумму 635 млн грн, что включает доначисления ввозной пошлины, дополнительной ввозной пошлины, НДС, штрафов и пени.

После безуспешного обжалования в административном порядке в органах ГФС, а также в суде первой инстанции, четыре компании Филипп Моррис ("Филип Моррис Интернэшнл Инк. (США)", "Филип Моррис Глобал Брэндс Инк."(США), "Филип Моррис Брэндс Сарл" (Швейцария), "Филип Моррис Украина") подали правительству Украины Сообщение об инвестиционном споре.

5 декабря 2018 года Кабинет Министров принял распоряжение о подписании Мирового соглашения между упомянутыми компаниями и государством Украина.

В апреле 2019 года стало известно, что судебное дело между Государственной фискальной службой и "Филип Моррис Украина" на 635 миллионов гривен закрыто вследствие отмены налоговых уведомлений–решений.

Экономическая правда