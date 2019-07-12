Крюковский завод: "Укрзализныця" ведет нас к банкротству

Хозяйственный суд Киева открыл дело по иску Крюковского вагоностроительного завода против "Укрзализныци" о взыскании средств на общую сумму около 1,4 миллиарда гривен.

Об этом сообщает пресс-служба завода.

КВСЗ подчеркивает, что "Укрзализныця" нарушила четыре договора на поставку 54 пассажирских вагонов, не рассчиталась за 11 пассажирских вагонов, полученных в декабре 2018 и январе 2019 года, и не оплатила авансовые платежи по договорам.

Кроме этого, как заявляют на заводе, УЗ не принимает уже готовые вагоны в соответствии с заключенными договорами: два вагона международного класса габарита RIC, 20 купейных спальных вагонов типа СВ и 21 купейного спального вагона.

"Договорами была предусмотрена предоплата в размере 30%. Оплата оставшейся стоимости - в течение 30 дней с даты поставки. Условия для Укрзализныци идеальны. Исполнитель - КВСЗ - вкладывает в продукцию 70% собственных средств", - объясняют на заводе.

"Но государственное предприятие не является для получения заказанного им товара и не платит его стоимость. Поэтому сейчас пассажирские вагоны стоят на заводе, что называется, под забором. А пассажиры ездят в полуразвалившихся вагонах", - говорится в сообщении.

На КВСЗ утверждают, что "Укрзализныця" своими действиями ведет завод к банкротству.

Экономическая правда