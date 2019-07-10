Украина выпала из топ-20 стран мира с самой высокой инфляцией

Украина больше не входит в топ-20 стран мира, которые имеют самый высокий уровень инфляции - по этому показателю она разделяет 22-24 позиции с рядом других государств.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка со ссылкой на данные Госкомстата.

"С показателем 9% год-к-году наша страна делит 22-24-ю позицию по этому показателю. При этом Украина остается государством с наибольшей инфляцией среди европейских стран", - подчеркнули в НБУ.

В Нацбанке отметили, что наибольший вклад в индекс потребительских цен сделали алкоголь, табак и овощи - из-за значительного удельного веса в индексе.

"Месячная дефляция (-0,5%) произошла впервые за 11 месяцев и была вызвана сезонным удешевлением овощей и яиц. Также на замедление общих темпов роста потребительских цен повлияло решение правительства изменить механизм установления цен на газ для населения", - говорится в сообщении.

По данным НБУ, самая высокая в мире инфляция наблюдается в Венесуэле - 282972,8%. На второй позиции Зимбабве - 97,8%. В Аргентине, Южном Судане, Северной Корее и Иране инфляция в июне составила более 50%.

Ближайшими соседями Украины в рейтинге самой высокой в ​​мире инфляции стали Малави, Сан-Томе и Принсили и Эритрея.

Напомним:

Инфляция на потребительском рынке в мае по сравнению с апрелем 2019 года составила 0,7%, с начала года - 4,2%.

Экономическая правда