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В Киеве создадут сеть прокатов велосипедов: определен инвестор

Понедельник, 1 июля 2019, 16:56
 
Фото - КМДА

В столице выбрали инвестора для внедрения сети общественных прокатов "bike-sharing", который оборудует 264 пунктов проката с 2000 велосипедов в десяти районах города.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Победителем стало общество с ограниченной ответственностью "Некстбайк Киев".

"Победитель инвестконкурса обязуется создать сеть из 264 пунктов проката с 2000 велосипедов. Пункты проката велосипедов должны быть расположены в десяти районах столицы", - говорится в сообщении.

Ориентировочная стоимость реализации проекта по созданию сети "bike sharing" составляет около 33 млн грн, добавили в КГГА.

По условиям конкурса, велосипед должен быть оборудован:

смарт-замком, который блокирует механизм велосипеда и не дает возможности передвигаться на нем без оплаты, предупреждая при этом кражу;

программным обеспечением для оплаты услуг проката и разблокировки смарт-замка;

GPS-трекером, который отслеживает точное местонахождение велосипеда.

"Размещение велосипедов будет уже стандартным для киевлян и гостей столицы - нанесение синей разметки на асфальте. Создание дополнительных конструкций не понадобится", - отметили в пресс-службе.

В мэрии напомнили, что сейчас в столице 32 локации, на которых находятся 200 велосипедов. Этот сервис пользуется популярностью у киевлян и гостей города - за прошлый год им воспользовались почти 10 тысяч раз, подчеркнули в пресс-службе.

Напомним, что сервис "Bike sharing" от NextBike был запущен в Киеве в августе 2018 года.

"Bike sharing" - это система проката, которая позволяет арендовать велосипед на одной из автоматизированных станций, а после поездки вернуть велосипед в любой пункт проката, установленный в этом же городе.

Экономическая правда

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инфрастуктура Киев КГГА

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