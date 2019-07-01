В Украине вырос спрос на легковые автомобили

За шесть месяцев 2019 года первую регистрацию новых автомобилей в Украине получили 3950 новых легковых автомобилей - это на 13 авто больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Об этом со ссылкой на Укравтопорм сообщает Liga.net.

Отмечается, что в июне украинцы зарегистрировали 7300 новых легковых машин - это на 12% больше по сравнению с июнем 2018 года.

Самой популярной в первом полугодии 2019 года была марка Renault - 5719 авто, в 1,5 раза больше по сравнению с шестью месяцами прошлого года.

На втором месте - машины Toyota, спрос на авто которой вырос на 13%, до 5646 авто.

На третьем месте KIA. С начала года было зарегистрировано 3320 автомобилей этой марки - на 83% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

"Бестселлером на украинском рынке новых легковых автомобилей по итогам первого полугодия 2019 стал автомобиль KIA Sportage. Было зарегистрировано 2479 новых машин этой модели", - говорится в сообщении.

Напомним:

В Украине растет спрос на электромобили - в мае 2019 года украинцы купили и поставили на учет 643 электромобиля: 610 легковых и 33 коммерческих. По сравнению с маем прошлого года спрос на легковые электромобили вырос почти в полтора раза, а на коммерческие - на 43%.

Среди коммерческих электромобилей, которые покупали украинцы в мае, не было новых машин. За май зарегистрировано 31 электромобиль модели RENAULT Kangoo Z.E, еще две машины - NISSAN e- NV200.

В то же время в мае украинцы зарегистрировали 86 новых легковых электромобилей и 524 старых. Самым популярным электрокаром остается NISSAN Leaf (в прошлом месяце украинцы купили 329 электромобилей этой модели).