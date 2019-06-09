Авиакомпания SkyUp получила восьмой самолет

Восьмой самолет SkyUp с регистрационным номером UR-SQG прибыл в киевский аэропорт Борисполь 7 июня.

Об этом avianews сообщил совладелец авиакомпании Александр Альба.

По информации из украинского реестра гражданских воздушных судов, борт выпущен в 1999 году, имеет заводской номер 30071. Ранее полеты на этом самолете выполняли китайские авиакомпании China Southwest Airlines и Air China.

После завершения эксплуатации в Китае самолет хотела использовать российская авиакомпания "Якутия" под регистрацией VP-BGA. Он был покрашен в ливрею авиаперевозчика, но полетов в "Якутии" не выполнял.

Самолет авиаперевозчик позиционирует как резервный, который будет выполнять Ad-Hoc чартеры — разовые чартеры по заказу корпоративных клиентов. Ранее авиакомпания планировала его получить до конца мая.

Согласно объявленным планам, первый рейс борт UR-SQG должен был совершить уже 8 июня 2019 по маршруту Киев – Шарм-эль-Шейх.

После поступления восьмого самолета флот SkyUp будет включать шесть Boeing 737-800 и один Boeing 737-700, окрашенных в стандартную ливрею авиакомпании, и один Boeing 737-700, имеющий специальную ливрею футбольного клуба "Шахтер".