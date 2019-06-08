Полиция закупила автомобили Skoda на 182 миллиона гривен

Национальная полиция Украины 28 мая по результатам тендера заказала ООО "Еврокар" легковых автомобилей на 181,90 млн гривен.

Об этом сообщается в системе "Прозорро", передают "Наши деньги".

В этом году поставят 450 авто спецназначения Евро-5 2019 года выпуска со светодиодной панелью-балкой "Стрела Ultra Slim 118-84Led" и радиостанцией "Motorola DM 1400".

В частности, планируется закупить 100 белых седанов Skoda Octavia A7 1,6 MPI/81kw 5MG по 439 тыс гривен, 100 белых седанов Skoda Octavia A7 1,6 MPI/81kw 5MG по 400 тыс гривен и 250 белых седанов Skoda Rapid Active 1,6 MPI/81kw 5MG по 392 тыс гривен.

На сайте "Еврокар" они дороже: Octavia стоит 472 тыс гривен, а Rapid - 405 тыс гривен.

Кроме того, в мае Управление автомобильного транспорта Донецкой ОГА купило у другой фирмы такую ​​же Skoda Octavia А7 Active 1,6 MPI/81kW 5MG за 565 тыс гривен.

Гарантийный срок на автомобили и дополнительное оборудование составляет два года. Сумма сделок на 3% ниже ожидаемой стоимости закупки в 188,17 млн гривен.

ООО "Форвард Автоцентр" не допустили к аукционам из-за отсутствия копии договора с производителем о предоставлении полномочий участнику поставлять Skoda Rapid и Skoda Octavia.

Конкурентами были ООО "Спец-Ком-Сервис" Михаила Городовых и Сергея Калюша, а также ООО "Нико Прайм Мегаполис" или ООО "Нико Авант".

Последние две компании принадлежат ООО "КУА "Ковин Капитал" Владимира Гнатишина и ООО "Нико Авто Холдинг (Украина)" Ивана Николайчука и оффшора "Нико Холдинг энд Инвестмент Лимитед" (Кипр).

Гнатышин ранее был бизнес-партнером нынешнего министра юстиции Павла Петренко, одного из ближайших соратников лидера "Народного фронта" Арсения Яценюка.

Киевская фирма "Еврокар" принадлежит Олегу Боярину, который также владеет закарпатским заводом крупноузловой сборки ЧАО "Еврокар", а также ООО "Еврокар Сервис", ООО "Автоцентр Киев", ЧАО "Атолл Холдинг" и другими автомобильными фирмами.

Всего с 2009 года победитель получил подрядов преимущественно в полиции на 479,80 млн гривен.