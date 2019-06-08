При помощи Google Maps можно отследить скорость движения авто
Компания Google добавила спидометр в реальном времени в своё приложение Google Maps, что позволяет следить за скоростью движения на автомобиле.
Об этом пишет ITC.
Эта функция дополняет недавно анонсированный режим уведомлений о местном ограничении скорости.
Отображение текущей скорости движения можно активировать в меню настроек, а само уведомление демонстрируется в левом нижнем углу приложения во время поездки на авто.
Эта функция — лишь одна из многих, которые попали в Google Maps после первоначального появления в приложении Waze, которое Google купила ещё в 2013 году.
Среди прочих таких перекочевавших возможностей можно назвать уведомления об ограничении скорости, сообщения о дорожных авариях, уведомления о камерах контроля скорости.
Пока что спидометр в Google Maps доступен не для всех пользователей. О доступности новой функции уже сообщали пользователи в Аргентине, Австралии, Бельгии, Бразилии, Канаде, Чехии, Финляндии, Германии, Индии, Нидерландах, Польше, Португалии, Швеции, Тайване, Великобритании и США.
Также сообщается, что эта функция в настоящее время недоступна в Android Auto, но есть в приложении Auto.
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