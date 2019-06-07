Украине не нужны "странные" скидки от Газпрома — Витренко

Украине не нужны никакие "химерные" скидки от Газпрома, поскольку "Нафтогаз" сейчас покупает газ в Европе дешевле.

Об этом сообщил исполнительный директор Группы "Нафтогаз" Юрий Витренко на своей странице в Facebook.

"Они наконец признали, что для них поставки газа в Украину гораздо более важны, чем транзит через Украину. ... По-простому, они хотят, чтобы в конечном счете Россия получала деньги, а Украина их теряла", - написал Витренко.

По его словам, Россия годами получала от Украины за газ в среднем на 5 млрд долларов больше, чем платила нам за транзит.

"Это 5 процентов ВВП Украины. Деньги шли из Украины в Россию. Россия становилась сильнее, Украина - слабее. Мы это изменили - через Стокгольмский арбитраж, с помощью поставок поставки из Европы и т.п. Теперь Россия платит за транзит почти на миллиард долларов больше, чем "Нафтогаз" расходует на весь импортированный газ", - утверждает Витренко.

Он заявил, что само предложение относительно закупки российского газа со скидкой не уникально, никакой "дешевый газ" из России "Бойко с Медведчуком не привезут".

"Нам это также предлагали, мы отказались, поскольку это невыгодно Украине. Мне лично, как главе делегации "Нафтогаза" на двусторонних переговорах с Газпромом, это предлагал Газпром", - отметил Витренко.

Исполнительный директор "Нафтогаза" напомнил главе Газпрома Алексею Миллеру, что "Газпром с апреля 2018 года не выполняет своих контрактных обязательств по поставке газа в Украину".

"Поэтому "не нужны ваши фантастические "скидки", просто выполняйте контракт и решения международных судов", - написал он.

Напоминаем:

Газпром готов начать переговоры по поставкам газа в Украину по цене на 25% ниже нынешней, заявил председатель правления компании Алексей Миллер.

По данным Укртрансгаза, Украина уже в течение 1288 дней не импортирует из России газ для своих нужд.

За этот период объемы газа поступали исключительно из стран ЕС.

Экономическая правда