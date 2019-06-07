Эпидемия чумы свиней распространяется по миру и продлится десятки лет — Bloomberg

Смертельный вирус свиней, который пришел в Европу из Африки, теперь разрушает китайскую индустрию свинины объемом 128 миллиардов долларов и распространяется на другие азиатские страны.

Об этом пишет Bloomberg.

Вирус, вызывающий геморрагическое заболевание, очень вирулентен и устойчив, и распространяется несколькими путями. Вакцины против него не существует. Хотя вирус свиней не наносит вреда людям, даже если они едят испорченную свинину, уровень смертности среди свиней угрожает свиноводческой отрасли.

В Китае он распространяется среди 440 миллионов свиней, что составляет половину от общего количества на планете.

Прогнозируется, что количество свиней, которых Китай будет откармливать в этом году, сократится на 134 миллиона, или на 20%, с 2018 года - худший годовой спад с тех пор, как министерство сельского хозяйства США начало считать китайских свиней в середине 1970-х годов.

Опыт борьбы Испании с этим вирусом показывает, насколько он опасен. В стране были введены строгие санитарные меры и индустриализирована система производства свиней, но потребовалось 35 лет и помощь Европейского Союза, прежде чем болезнь была ликвидирована в 1995 году. Итальянский остров Сардиния безуспешно пытается избавиться от вируса в течение четырех десятилетий.

Исследования показывают, что штамм в Китае очень похож на тот, который распространялся в России и других частях Европы более десяти лет. Но ученые до сих пор не знают, каким путем он добирался до самой густонаселенной страны в мире. Не зная, как вирус проник, чиновникам Китая будет сложнее предотвратить повторные прививки.

Вирус в настоящее время попал в Монголию, Вьетнам, Северную Корею и, возможно, в другие соседние страны, которым не хватает ресурсов для выявления и борьбы с этой болезнью. Это увеличивает риск того, что вирус сможет попадать в Китай снова и снова.

По данным asf.vet.ua, в Украине в 2018 году зафиксировано 145 случаев заражения, в 2019 году - 22.