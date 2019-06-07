Российской авиакомпании запретили эксплуатацию самолетов-гигантов "Руслан"

Подольский районный суд Киева 28 мая по ходатайству Главного управления Национальной полиции в Киеве арестовал и запретил эксплуатацию пяти гражданских транспортных самолетов Ан-124-100 авиакомпании "Волга-Днепр" (Россия).

Об этом Экономической правде сообщили в пресс-службе юридической фирмы "Ильяшев и Партнеры", которая представляет интересы госпредприятия "Антонов".

В частности,суд арестовалсамолеты:Ан-124-100 с регистрационными номерами RA-82068 (серийный номер № 0703), RA-82078 (серийный номер 0710), RA-82045 (серийный номер 0609), RA-82046 (серийный номер 0610), RA-82077 (серийный номер 0709), принадлежащих Авиакомпании "Волга-Днепр" (РФ) и Volga Dnepr Airlines (Ирландия).

Это было сделано в рамках уголовного производства по ст. 281 УК (нарушение правил воздушных полетов, которые создали опасность для жизни людей или иные тяжкие последствия).

Таким образом суд запретил авиакомпании и любым другим лицам их эксплуатацию.

Также любым третьим лицам (аэропортам, авиавластям) запрещено осуществление любых действий, направленных на посадку/взлет (прием/отправка) указанных самолетов.

"По мнению ГП" Антонов ", следствия и суда допуск указанных в постановлении суда самолетов Ан-124 к эксплуатации является нарушением положений Конвенции о международной гражданской авиации и Руководства к летной годности ИКАО. Арест имущества допускается в целях обеспечения сохранности вещественных доказательств и возмещения вреда, причиненного в результате преступления ", - отмечается в сообщении.

Напомним, что правоохранительные органы Украины по заявлению ГП "Антонов", как владельца Сертификата типа самолета, расследуют факт сертификации Росавиации компании AMTES GmbH в качестве разработчика модификации самолета Ан-124-100 и выдачи Дополнительного Сертификата типа на смену типовой конструкции "Поддержка летной годности в части подтверждения ресурса и срока службы ".

В результате незаконных действий Росавиации и AMTES GmbH самолетам Ан-124, эксплуатантом которых Авиакомпания "Волга-Днепр", в обход ГП "Антонов" была продолжена летная годность, что ставит под угрозу безопасную эксплуатацию данных самолетов.

ГП "Антонов" - украинское государственное предприятие, основной сферой деятельности которого является разработка, производство и ремонт самолетов серии "Ан". Входит в состав государственного концерна "Укроборонпром".

Как сообщалось ранее, "Антонов" намерен возобновить производство тяжелых транспортных самолетов Ан-124 "Руслан".

Экономическая правда