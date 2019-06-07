"Зеленые" котельные не должны платить налог на выбросы СО2 - эксперты

Украина - единственное в мире государство, которое обложило биомассовые котельные налогом на выбросы СО2, однако эксперты считают, что субъекты хозяйствования, которые сжигают биомассу, должны быть освобождены от уплаты налога.

Об этом говорится в колонке Экономической правды: "Уникальный налог на "зеленые" котельные".

"Для этого необходимо предусмотреть в Налоговом кодексе, что ставка налога за выбросы двуокиси углерода, которые образовались в результате сжигания биомассы, биогаза, в том числе в результате одновременного их сжигания с другими видами топлива, составляет 0,00 гривень за 1 тонну", - отметил председатель правления биоэнергетической ассоциации Георгий Гелетуха.

По его словам, это будет первый шаг приближения регулирования налогообложения выбросов двуокиси углерода от сжигания биомассы к законодательству ЕС.

Следующим шагом может стать введение полноценного углеродного или энергетического налога за использование углеродного топлива, что будет стимулом для внедрения энергоэффективных мероприятий и строительства проектов с использованием возобновляемых источников энергии.

Эксперт добавил, что такое положение вещей, которое сейчас есть в Украине, не соответствует мировой практике.

"Поскольку во всем мире биомасса считается СО2 нейтральным топливом, ведь при ее сжигании двуокиси углерода образуется столько, сколько было поглощено растениями во время роста", - пояснил он.

При этом во всех странах-членах ЕС налоги на выбросы двуокиси углерода при производстве энергии из биомассы также не применяются, резюмировал Гелетуха.

Напомним:

С 1 января 2019 года в Украине вступили в силу изменения в Налоговый кодекс в части уплаты налога за выбросы двуокиси углерода.

В частности, ставка налога за выбросы двуокиси углерода стационарными источниками повышена с 0,41 грн за тонну до 10 грн за тонну, то есть увеличена в 24 раза.

Собственно, после этого биомассы котельные узнали, что они должны платить этот налог.

Также напомним, что 2018 год отличился быстрыми темпами ввода новых "зеленых" проектов.

Так, за прошлый год установлено более 800 МВт новых генерирующих мощностей "чистой" электроэнергии. Это почти в 3 раза больше, чем в 2017 году.

Экономическая правда