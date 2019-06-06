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Roshen в Литвесократило производствои уволило работников - СМИ

Четверг, 6 июня 2019, 19:51

 

Кондитерская корпорация Roshen в Литве, контролируемая экс-президентом Петром Порошенко, сократила производство и уволила часть сотрудников в прошлом году, а в этом - инвестировала в модернизацию заводов в Украине.

Об этом сообщает издание Verslo zinios.

"Клайпедская фабрика - часть международной сети предприятий группы Roshen, и производство в корпорации планируется в масштабе всей группы. В прошлом году было принято решение сократить объемы производства на клайпедской фабрике, оно было обусловлено многими причинами, в том числе - эффективностью оборудования и стоимостью рабочей силы", - сказал глава Roshen Nord Жильвинас Урбонас. 

Отмечается, что в 2018 году ОАО "Рошен", занимающееся производством карамели в Клайпеде, продолжало работать в убыток. В результате этого компания потеряла 333,5 тыс. евро.

В 2017 году убыток компании составил почти 84 тыс. евро.

Отмечается, что предприятие плохо работает начиная с 2011 года и, по данным Реестрового центра, у предприятия накопилось 2,6 млн евро убытков. 

Выручка Roshen составила 5,78 млн евро и была на 37% меньше, чем в 2017 году, когда оборот предприятия был 9,26 млн евро.

Напомним, Roshen приобрела литовскую кондитерскую фабрику Klaipedos konditerija в 2006 году.

Экономическая правда

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Порошенко Литва Roshen

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