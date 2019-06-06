Страховой гигант уходит из Украины после почти 20 лет работы

Дочерняя компания крупнейшей американской страховой корпорации American International Group (AIG) - АИГ Украина - прекращает свою деятельность.

Решение акционеров от 30 мая опубликовано в правительственной газете Урядовый курьер, сообщает Лига.Финансы.

Отмечается, что AIG обратилась в Нацкомиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере рынков финансовых услуг, с заявлением об аннулировании ее лицензий и исключении информации о финансовом учреждении из Реестра финансовых учреждений страны.

Согласно сообщению, решение является частью глобальной стратегии AIG и касается не только Украины.

О том, что американская AIG сворачивает бизнес в Украине и Казахстане стало известно в конце 2016 года. СК АИГ Украина с тех пор не заключает новые договора страхования и не пролонгирует старые.

AIG - мировой лидер на рынке страхования имущества и общего страхования с 90-летней историей. Компания работает более чем в 160 странах и имеет свыше 40 млн клиентов.

АИГ Украина работает с 2000 года.

В 2016 году Reuters писал, что AIG продает часть своих компаний в Латинской Америке, Центральной и Восточной Европе канадской компании Fairfax Financial Holdings.

Напомним, в 2018 году международная группа компаний AXA, которая представлена в Украине компаниями "AXA Страхование" и "AXA Страхование жизни", объявила, что выходит с украинского рынка.

Экономическая правда