Стало известно, кто банкротит меткомбинат из сферы интересов Ахметова

31 мая Хозяйственный суд Днепропетровской области вынес определение о возбуждении производства в деле о банкротстве Днепровского металлургического комбината (Каменское), который формально входит в состав корпорации Индустриальный союз Донбасса.

Об этом говорится в сообщении отдела корпоративных и имущественных прав ДМК от 3 мая 2019 года, пишет НВ.Бизнес.

Предприятие хоть и принадлежит ИСД, но с 2017 года входит в сферу интересов Группы Метинвест Рината Ахметова и Вадима Новинского. Это проявляется не только в изменении каналов поставки сырья и сбыта готовой продукции, но и рядом судебных исков по взысканию многомиллиардной задолженности с меткомбината в пользу ООО Метинвест Холдинг и Днепровского КХЗ (Каменское), который может купить Группа Метинвест.

Инициатором банкротства стало ООО Технобудмонтаж Груп (Киев), которому меткомбинат должен лишь 2,45 млн грн.

В реестре судебных решений можно найти, что с меткомбинатом за крупные суммы судились не только ООО Метинвест Холдинг и Днепровский КХЗ, но и малоизвестные ООО Таффи Плюс (Мариуполь) и ООО Оптимал Трейд (Киев).

Если киевская компания была поставщиком сырья для ДМК, то мариупольская стала кредитором ДМК в результате переуступки части задолженности Метинвестом.

По похожей схеме кредитором Днепровского МК стала еще одна мариупольская компания Зета Инвест. Обе компании принадлежат гражданам Украины, которые формально не связаны с Метинвестом.

Но руководителем Таффи Плюс до апреля 2018 года был Валерий Валерьевич Команов. Человек с таким же именем указан в годовой декларации Комановой Галины Петровны из Мариуполя. Там сказано, что ее муж в 2018 году получал доход, работая на Днепровском МК и ММК им. Ильича (Мариуполь). Можно предположить, что часть формально независимых кредиторов все же связаны с Группой Метинвест. Более детальную информацию можно будет узнать уже в процедуре ликвидации/санации.