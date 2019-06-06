КГГА не нашла желающих построить "каменные джунгли" на Теремках за 3 миллиарда

Коммунальное предприятие "Спецжилфонд" отменило тендер на строительство жилых домов с объектами социальной сферы ожидаемой стоимостью 2,95 миллиарда гривен.

Об этом свидетельствуют данные в системе публичных закупок ProZorro.

Причиной отмены стало то, что предложения для участия в торгах не подала ни одна компания.

Согласно условиям тендера, планировалось заказать строительство жилых домов с объектами социальной сферы, в том числе по программе "Доступное жилье" и для обеспечения жильем участников АТО, между улицами Жулянской и Чабановской в Голосеевском районе.

Участок строительства расположен в Голосеевском районе и входит в состав 4-го микрорайона жилого района "Теремки - III" на границе Киева и Киевской области (территория села Гатное). Общая площадь территории для строительства составляет 8,8527 га.

На участке расположены сооружения, подлежащие сносу, а также зеленые насаждения, большинство из которых подлежит удалению.

В первой части квартала строительства планировалось возвести 6 жилых домов этажностью 26 этажей, во второй части – 8 жилых домов этажностью 26 этажей, а также один 6-секционный 10-этажный жилой дом.

Участок под застройку был передан КП "Спецжитлофонд" решением Киевского городского совета от 6 июля 2017 года о предоставлении участка для строительства жилых домов, в том числе по программе "Доступное жилье", и объектов социальной сферы, а также решением Киевсовета от 20 декабря 2017 года о выделении земли для строительства жилых домов для обеспечения жильем участников АТО и граждан, находящихся на квартирном учете.

По условиям тендера, 15 многоэтажек должны были быть построены до 2029 года. Начало аукциона было запланировано на 12 августа, но он не состоится.

КП "Спецжилфонд" подчиняется Департаменту строительства и жилищного обеспечения Киевской горгосадминистрации

Экономическая правда