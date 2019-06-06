В Киеве хотят построить горизонтальный небоскреб

Архитектурное бюро Zotov&Co представило концепцию IT-парка, который может появиться в заливе Собачье устье на столичной Оболони.

Об этом сообщает Pragmatika.

Zotov&Co предлагают построить в этом месте горизонтальный небоскреб, который бы органично вписывался в ландшафт.

Архитекторы предложили разместить на полуострове вытянутое здание в форме параллелепипеда длиной около 700 метров и шириной 39 метров.

Чтобы конструкция не создавала дисгармонии в местном пейзаже, она должна быть не более 12 метров в высоту — это примерная высотность исторической застройки Киева и растительности на полуострове.

В одной части здания будет предусмотрена площадка для проведения массовых мероприятий с полупрозрачным мультимедийным фасадом, кроме публичного пространства, которое будет включать в себя офисные помещения, ИТ-академию, школу, детский сад, гостиницу, спортивную зону, бассейн и спортзал.

Архитекторы предлагают использовать и площадь крыши, на которой можно разместить солнечные батареи, посадить сад или огород или оборудовать спортивную площадку.