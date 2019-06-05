Кабмин не имеет полномочий для контроля над "Нафтогазом" — Счетная палата

Кабинет Министров фактически не наделен полномочиями по непосредственному управлению объектами государственной собственности. К таким выводам пришли специалисты Счетной палаты.

Об этом говорится в отчете о результатах анализа эффективности управления корпоративными правами государства в нефтегазовом комплексе за 2019 год, который проанализировал журналист экспертной организации StateWatch Ольга Евстигнеева.

Реестр корпоративных прав государства, распорядителем которого является Фонд государственного имущества, содержит неполные и недостоверные данные о корпоративных правах государства в уставном капитале НАК "Нафтогаз". При этом расходы на зарплаты в национальной компании необоснованно растут.

Это привело к несвоевременному или отсутствующему утверждению финансовой отчетности и планов: в течение одиннадцати месяцев 2016 года, почти семи месяцев 2017 года и весь 2018 год компания "Нафтогаз" работала и осуществляла расходы в ручном режиме и по своему усмотрению, резюмируют аудиторы.

Ненадлежащее планирование привело к ежегодному превышению фактических расходов "Нафтогаза" над запланированными. Так, фактические расходы в 2016 году превысили запланированные на 139,5 млрд грн, а в 2017 году - на 215,5 млрд гривен.

Расходы касались в том числе формирования условий оплаты труда и вознаграждения работников и руководящего состава НАК "Нафтогаз", что является непрозрачным и не учитывает финансово-экономическое состояние отрасли и экономики страны в целом.

Среднемесячная заработная плата одного работника НАК "Нафтогаз" превысила соответствующий показатель по Украине в 2016 году в 10 раз (в декабре 2016 года среднемесячная заработная плата по Украине составила 6475 грн), в 2017 году - в 9,6 раза (в декабре 2017 года - 8777 гривен). Запланированная Компанией в 2018 году среднемесячная заработная плата на одного работника в 15 раз превышает среднемесячную заработную плату по Украине (в декабре 2018 года - 10573 гривен).

Установить правомерность выплат премий и вознаграждений административному и управленческому персоналу компании не удалось из-за невозможности изучения первичных финансовых документов.

А через отсрочку уплаты дивидендов в 2018 году в государственный бюджет вовремя не поступило 17,69 млрд гривен.

Кабинетом Министров в нарушение требований статьи 11 Закона Украины "Об управлении объектами государственной собственности" принято распоряжение, которым предусмотрено оставить в августе 2018 года нераспределенной часть прибыли компании "Нафтогаз" до принятия отдельного решения.

Это решение правительства создало предпосылки для нанесения Компании материального ущерба на сумму 2,55 млрд грн пени, которую в соответствии с законодательством в таких случаях насчитывало Минэкономразвития - говорится в отчете.

При этом следует отметить, что в 2016-2017 годах и I полугодии 2018 года НАК "Нафтогаз" заплатил на счета государства 92,85 млрд гривен налогов, сборов и платежей.

Также аудиторы отмечают, что сознательные действия должностных лиц компании при планировании деятельности на 2016 и 2017 годы привели к занижению показателей планового дохода на 8,08 млрд гривен.

При составлении финансового плана на 2016 год (хотя финплан утвержден в конце бюджетного периода, то есть фактические показатели финансово-хозяйственной деятельности имелись) плановый доход от реализации продукции занижен на 6,92 млрд грн, на 2017 год - на 1,16 млрд гривен.

За I полугодие 2018 года компания получила 106,83 млрд грн чистого дохода от реализации продукции, что на 0,35 процентов меньше прогнозируемого.

И хотя деятельность компании с 2016 года является прибыльной, коэффициент покрытия в целом имел тенденцию к незначительному росту (с 1,24 на начало 2016 года до 1,34 на конец 2017 года).

Наблюдается отвлечения средств в дебиторскую задолженность (выросла на 60,2 проц.), что может свидетельствовать о неэффективном управлении активами.

Значительное увеличение текущих обязательств по привлеченным кредитам (выросли в 2,2 раза) приводит к снижению коэффициента финансовой устойчивости (с 3,93 на начало 2016 года до 2,46 на конец 2017 года), что указывает на ухудшение возможности покрытия собственным капиталом полученных заемных средств.

Также является устойчивой тенденция к снижению коэффициента платежеспособности (с 0,79 на начало 2016 года до 0,68 на конец 2017 года), что свидетельствует о росте зависимости от внешних заимствований.

Степень износа основных средств НАК "Нафтогаз" хоть и находится в пределах нормативного значения, однако имеет устойчивую тенденцию к увеличению в процентах (в целом с начала 2016 года до конца 2017 года рост в 4,8 раза).

Выше в разы темпы роста стоимости износа (в 6,5 раза), чем первоначальная стоимость основных средств (в 1,4 раза) указывают на снижение уровня годности основных средств, что характеризует ухудшение их технического состояния.

Также аудиторы отметили, что проведение аудита было заблокировано путем создания искусственных препятствий в работе должностными лицами компании "Нафтогаз", поэтому необходимы данные, полученные от Минэкономразвития, Кабинета Министров, ГФС.

При этом аудиторы указывают на правовую коллизию, когда Законом Украины "Об акционерных обществах" не определен механизм контроля государства за деятельностью государственных акционерных обществ и государственных холдинговых компаний, единственным учредителем и акционером которых является государство в лице уполномоченных государственных органов.

Экономическая правда