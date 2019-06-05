"Укрзализныця" в обход тендера одолжила масел у компании нардепа-экс-регионала

Филиал "Центр обеспечения производства" АО "Укрзализныця" заключила договор займа масел и смазочных материалов объемом 840 тонн с компанией "Мироил", которую контролирует бывший регионал, а ныне депутат от "Воли народа" Александр Пономарев.

Об этом говорится в выписке из протокола заседания правления "Укрзализныци", которая есть в распоряжении ЭП.

Разрешение на заключение такого договора было предоставлено правлением "Укрзализныци" во главе с Евгением Кравцовым.

"Сумма договора не превышает 40 млн гривен с НДС. Срок действия договора - до 31 декабря текущего года. Объем - 600 тонн масла моторного М14-В2 и 240 тонн масла моторного М14-Г2ЦС", - говорится в документе.

Интересен тот факт, что правление решило не прописывать штрафные санкции за невыполнение условий договора.

В пресс-службе "Укрзализныци" на запрос ЭП сообщили, что соответствующий договор был заключен с компанией "Мироил". Оценочная стоимость предоставленного в заем масла определена самой компанией-заимодавцем. В УЗ уверяют, что такая цена соответствует среднерыночной.

Однако по данным директора "Консалтинговой группы А-95" Сергея Куюна, "Укрзализныця" искусственно ограничивает конкуренцию на тендерах по закупке масел и приобретает их с наценкой до 56% от рыночной цены.

Из-за этого, по расчетам Куюна, железнодорожный оператор ежегодно переплачивает около 150 млн гривен.

На вопрос о том, почему не был проведен тендер на закупку указанного объема масел, в УЗ заявили, что тендер объявлялся, но торги были заблокированы Антимонопольным комитетом.

"Тендер на закупку масла моторного М-14В2 и М-14Г2ЦС был объявлен 7 апреля. По состоянию на 29 мая 2 торгов заблокированы АМКУ из-за жалоб участников", - ответили в компании.

В соответствии с договором займа, до истечения срока действия заемщик может вернуть заимодавцу товар или эквивалентную товару сумму денег. В "Укрзализныце" ответили, что планируют вернуть товар соответствующего качества и характеристик в полном объеме.

Завод "Агринол" принадлежит близким родственникам Александра Пономарева. ФОТО: WWW.BL-UA.INFO

Компания "Мироил" - официальный дилер завода "Агринол", который контролирует бывший регионал, а ныне депутат от "Воли народа" Александр Пономарев.

По итогам 2018 года "Агринол" Пономарева поставил "Укрзализныце" 7,941 тысяч тонн смазочных материалов.

Еще 7,861 тысяч тонн обеспечили компании из группы "Трейд Коммодити", которую связывают с окружением нардепа от БПП, "адвоката Харькова" Александра Грановского. Сам депутат опровергал свою причастность к этой фирме.

Напомним:

В начале 2018 года нардеп от "Батькивщины" Сергей Соболев заявил, что компания "Агринол" Пономарева поставляла вместе с ФСБ РФ и Минобороны Украины некачественное масло для военной техники ВСУ.

По решению Шевченковского райсуда, СБУ получило разрешение на доступ к банковской тайне в отношении "Торгового дома Агринол". В постановлении, в частности, речь шла о поставках этой компанией некачественного масла, что привело к выходу из строя 20 танков.

Пономарев отрицал, что его компания вместе с российскими спецслужбами поставляла некачественное масло для ВСУ и заявил, что у него есть необходимые документы, свидетельствующие о надлежащем качестве продукции.

Впоследствии Соболев заявил, что имеет результаты проверок, которые свидетельствуют о других причинах выхода танков из строя.

В мае 2018 года генпрокурор Юрий Луценко направил в ВР представление о привлечении к уголовной ответственности Пономарева за "препятствование работе журналистов в помещении Верховной Рады" (ч.1 ст.171 УК).

Впрочем, Регламентный комитет Верховной Рады признал представление Генеральной прокуратуры немотивированным.

Николай Топалов, ЭП