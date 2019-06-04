Облигации Италии могут стать более рискованными, чем греческие — СМИ

Для европейских инвесторов держать итальянские облигации сейчас может быть более рискованно, чем греческие.

Об этом пишет Bloomberg.

Capital Economics прогнозирует, что доходность 10-летних бумаг Греции, которые в течение большей части этого десятилетия были для многих инвесторов активом, которого лучше избегать, к концу 2019 года будет ниже ставки по аналогичным итальянским облигациям.

Это является одним из индикаторов того, что они могут стать более безопасным объектом для вложений.

Такая оценка связана с продолжающимися трениями между Италией и Европейским союзом по поводу бюджета, которые нервируют инвесторов, а также с улучшением бюджетных перспектив Греции.

"Облигации Италии менее устойчивы, чем греческие. Если динамика экономического роста в Италии ухудшится, опасения по поводу устойчивости ее долга усилятся, подталкивая доходности вверх. В то время как в Греции ставки останутся незатронутыми", - говорит Симона Гамбарини, экономист Capital Economics.

Греческие облигации подорожали в этом году, а их доходность упала до рекордного минимума на фоне интереса инвесторов к рисковым бумагам, вызванного снижением отдачи от защитных активов.

Ралли получило дополнительный импульс после европейских выборов в прошлом месяце, результаты которых побудили премьер-министра Алексиса Ципраса назначить досрочные выборы в стране на 7 июля, что открывает возможность для прихода к власти более дружественного к рынкам правительства.

Италия, напротив, осталась в стороне от глобального ралли облигаций.

Возобновившиеся опасения, что дефицит бюджета страны превысит 3%-ный лимит ЕС в следующем году, способствовали сохранению значительного спреда доходности к бондам Германии с момента вспышки напряженности осенью 2018 года.