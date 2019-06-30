Apple перенесла производство новых компьютеров в Китай
Apple Inc. начала собирать в Китае новые компьютеры Mac Pro - единственные крупные устройства, которые американская компания до недавнего времени производила в США.
Об этом пишет "Интерфакс-Украина".
Заказы на производство Mac Pro в Китае получила Quanta Computer Inc., сообщили источники The Wall Street Journal.
Quanta занимается сборкой Mac Pro на предприятии, расположенном вблизи Шанхая, и его близость к другим азиатским поставщикам Apple, как ожидается, позволит компании сэкономить на транспортных расходах.
Mac Pro, стоимость которых достигает 6 тысяч долларов, не входят в число наиболее продаваемых продуктов Apple, однако сам факт принятия компанией решения о переносе производства очень важен, отмечают эксперты.
Apple производит основную часть своей продукции в Китае, и эскалация торгового спора США и Китая может создать ей серьезные проблемы, отмечают эксперты.
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