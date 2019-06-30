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Apple перенесла производство новых компьютеров в Китай

Воскресенье, 30 июня 2019, 12:16

Apple Inc. начала собирать в Китае новые компьютеры Mac Pro - единственные крупные устройства, которые американская компания до недавнего времени производила в США.

Об этом пишет "Интерфакс-Украина".

Заказы на производство Mac Pro в Китае получила Quanta Computer Inc., сообщили источники The Wall Street Journal.

Quanta занимается сборкой Mac Pro на предприятии, расположенном вблизи Шанхая, и его близость к другим азиатским поставщикам Apple, как ожидается, позволит компании сэкономить на транспортных расходах.

Mac Pro, стоимость которых достигает 6 тысяч долларов, не входят в число наиболее продаваемых продуктов Apple, однако сам факт принятия компанией решения о переносе производства очень важен, отмечают эксперты.

Apple производит основную часть своей продукции в Китае, и эскалация торгового спора США и Китая может создать ей серьезные проблемы, отмечают эксперты.

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Apple компании

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