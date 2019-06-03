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Минэкономики избрало нового директора завода "Электротяжмаш"

Понедельник, 3 июня 2019, 19:51

Министерство экономического развития и торговли Украины по результатам конкурса избрало новым директором завода ГП "Завод "Электротяжмаш" Дмитрия Костюка, который ранее исполнял обязанности руководителя предприятия.

Об этом сообщает пресс-служба Минэкономразвития.

"В конкурсе победил Дмитрий Костюк, который с августа 2015 года исполнял обязанности директора предприятия. В 2016 году под его руководством были осуществлены антикризисные меры, результатом которых стало уменьшение убыточности ГП "Завод "Электротяжмаш" в 7 раз, а также погашение кредитной задолженности перед банками на 30 млн грн", - отмечается в сообщении.

На должности исполняющего обязанности директора ГП "Завод "Электротяжмаш", Костюк руководил разработкой краткосрочной и среднесрочной стратегии развития, оптимизировал структуру предприятия и внедрял финансовое и инвестиционное планирование, занимался поиском новых клиентов и рынков сбыта.

ГП "Завод "Электротяжмаш" - единственное в Украине и одно из крупнейших в Восточной Европе предприятий электрического машиностроения, которое производит генераторы для ТЭС, ГЭС, АЭС, тяговые электродвигатели и генераторы для железнодорожного и городского электротранспорта, большие электродвигатели для металлургических и горнодобывающих предприятий. Предприятие имеет полный замкнутый цикл производства, включая собственный конструкторский отдел, испытательный центр, и лабораторию.

Завод является экспортно-ориентированным предприятием - доля экспорта составляет более 70% общего производства. Продукция эксплуатируется в более чем 50 стран мира. Текущая численность персонала - 3 850 человек.

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Минэкономики

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