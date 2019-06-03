Зеленский готовит новое наказание за незаконное обогащение, уже согласовали с МВФ
Представитель президента в Верховной Раде Руслан Стефанчук заявил, что в ближайшее время президент Владимир Зеленский внесет в ВР проект закона об ответственности за незаконное обогащение.
Об этом он рассказал в кулуарах парламента 3 июня.
"Я надеюсь, что этот проект закона (об ответственности за незаконное обогащение - УП), или сегодня, или завтра будет внесен в Раду. Этот законопроект гораздо шире, чем те, которые нарабатывались, он не ограничивается только уголовной ответственностью, туда включены вопросы гражданско-правовой ответственности, так как это комплексный законопроект ", - сказал Стефанчук.
"Вопрос внесения в процессуальные кодексы, в отдельные законы, касающиеся судоустройства, то есть, мы уже разрабатываем комплексный проект, который, я надеюсь, может быть, сегодня или завтра внесен в Раду", - сообщил представитель Зеленского.
Также, по его словам, президентскую инициативу согласовали с МВФ и Всемирным банком.
Стефанчук добавил, что надеется на сотрудничество с комитетом ВР и Радой.
По его словам, сейчас парламент неэффективен и блокирует президентские инициативы.
Напомним:
26 февраля Конституционный суд признал неконституционной статью 368-2 Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание для чиновников за незаконное обогащение.
Суд решил, что положения статьи не соответствуют принципам верховенства права и презумпции невиновности. В частности, статья о незаконном обогащении якобы обязывает самого подозреваемого доказать законность его состояния.
Уголовную ответственность за незаконное обогащение ввели в 2015 году. Это было одним из требований ЕС во исполнение Плана действий по визовой либерализации, а также одним из обязательств Украины перед МВФ, закрепленным меморандумом.
Читайте нас также в Telegram. Подписывайтесь на наши каналы "УП. Кляті питання" и "УП. Off the record"
powered by lun.ua