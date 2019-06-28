Goldman Sachs cпрогнозировала резкое падение доходности облигаций США

Goldman Sachs Group Inc. вслед за JPMorgan Chase&Co снизила прогноз доходности казначейских облигаций США, ожидая затяжных последствий торговой войны между США и Китаем, а также "голубиного" разворота ведущих центробанков мира.

Об этом пишет Bloomberg.

Стратеги Goldman понизили прогноз доходности 10-летних бумаг США до 1,75%, что совпадает с обновленной 31 мая оценкой JPMorgan.

Еще неделей ранее Goldman прогнозировал доходность бумаг на уровне 2,8%. Банк также снизил оценки доходности бондов Японии, еврозоны и других развитых стран.

"Глобальное ралли рынка долга, вероятно, будет продолжаться, что будет обусловлено стимулирующей политикой центральных банков, слабостью экономических данных в ближайшей перспективе и рядом асимметричных рисков", в том числе торговой войной, напряженностью на Ближнем Востоке и Brexit", - говорится в обзоре стратегов.

Значительное снижение прогнозов обусловлено как новыми поворотами в монетарной политике, так и глобальными рисками, а также "ощущением, что динамика многих из этих драйверов в ближайшее время не позволит ожидать затухания ралли облигаций", пишут стратеги Goldman.

"Что касается США, то, начав смягчение политики, ФРС остановится только при обнадеживающих данных о росте и ослаблении связанных с торговой войной рисков", - пишут стратеги.